Северная Корея признала аварию при запуске разведывательного спутника. По данным Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), она произошла из-за поломки в работе двигателя и нестабильности топлива. Известно, что объект не достиг цели и упал в Жёлтое море.

После проведения анализа и выявления недостатков конструкции Северная Корея намерена повторить запуск ракеты. Его хотят осуществить в ближайшее время.