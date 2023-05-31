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31 мая, 01:06

Северная Корея признала аварию при запуске разведывательного спутника

Yonhap: КНДР признала аварию при запуске разведывательного спутника

Северная Корея признала аварию при запуске разведывательного спутника. По данным Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), она произошла из-за поломки в работе двигателя и нестабильности топлива. Известно, что объект не достиг цели и упал в Жёлтое море.

После проведения анализа и выявления недостатков конструкции Северная Корея намерена повторить запуск ракеты. Его хотят осуществить в ближайшее время.

"После выяснения причин дефектов при запуске спутника для их устранения будут разработаны меры научно-технического характера, после различных испытаний намерены в кратчайшее время осуществить второй запуск", — приводит ЦТАК сообщение властей КНДР.

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Напомним, сегодня Северная Корея запустила космическую ракету, которая могла быть оснащена разведывательным спутником. По данным агентства Yonhap, её выпустили на южном направлении в сторону японского острова Окинава. Позднее она пропала с радаров.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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