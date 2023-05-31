Выпущенная Северной Кореей космическая ракета пропала с радаров
Yonhap: Северокорейская ракета исчезла с радаров, она могла взорваться в воздухе
Северокорейская ракета, запущенная сегодня в сторону японского острова Окинава, пропала с радаров. Как пишет агентство Yonhap, она могла взорваться в воздухе.
"Северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного Северной Кореей места падения и исчезла с радаров. Анализируется возможность взрыва в полёте или падения", — сказано в материале.
Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что информации об ущербе в результате пуска ракеты КНДР нет. По его словам, правительство изучает сведения о ракетном пуске.
Напомним, сегодня Северная Корея запустила космическую ракету, которая могла быть оснащена разведывательным спутником. По данным агентства Yonhap, её выпустили на южном направлении в сторону японского острова Окинава.
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