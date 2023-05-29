КНДР предупредила, что запустит разведывательный спутник с 31 мая по 11 июня

Северная Корея в период с 31 мая по 11 июня планирует запуск первого в истории страны разведывательного спутника. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Пхеньян направил уведомление с соответствующей информацией. В ответ, по данным NHK, японское правительство призвало КНДР к сдержанности.