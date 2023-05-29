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29 мая, 02:20

КНДР предупредила, что запустит разведывательный спутник с 31 мая по 11 июня

Северная Корея в период с 31 мая по 11 июня планирует запуск первого в истории страны разведывательного спутника. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Пхеньян направил уведомление с соответствующей информацией. В ответ, по данным NHK, японское правительство призвало КНДР к сдержанности.

Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника-разведчика для сдерживания США

Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника-разведчика для сдерживания США

Как писал Лайф, ранее Ким Чен Ын анонсировал запуск разведывательного спутника КНДР. Он также приказал развернуть группировку таких космических аппаратов с целью повышения разведывательных возможностей страны.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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