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18 апреля, 23:16

Ким Чен Ын анонсировал запуск разведывательного спутника КНДР

КНДР планирует запустить военный спутник-разведчик. Об этом, по данным агентства Рёнхап, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По его данным, лидер КНДР также приказал развернуть группировку таких космических аппаратов с целью повышения разведывательных возможностей страны, пишет Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Как сообщал Лайф, 13 апреля КНДР вновь запустила ракету. Вскоре власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредив о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо. Однако вскоре тревогу там отменили. Затем КНДР признала, что запустила твердотопливную баллистическую ракету "Хвасон-18".

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AP / TASS

Анатолий Симоненко
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