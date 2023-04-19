Ким Чен Ын анонсировал запуск разведывательного спутника КНДР
КНДР планирует запустить военный спутник-разведчик. Об этом, по данным агентства Рёнхап, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
По его данным, лидер КНДР также приказал развернуть группировку таких космических аппаратов с целью повышения разведывательных возможностей страны, пишет Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Как сообщал Лайф, 13 апреля КНДР вновь запустила ракету. Вскоре власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредив о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо. Однако вскоре тревогу там отменили. Затем КНДР признала, что запустила твердотопливную баллистическую ракету "Хвасон-18".
AP / TASS