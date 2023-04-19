Ким Чен Ын анонсировал запуск разведывательного спутника КНДР

КНДР планирует запустить военный спутник-разведчик. Об этом, по данным агентства Рёнхап, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По его данным, лидер КНДР также приказал развернуть группировку таких космических аппаратов с целью повышения разведывательных возможностей страны, пишет Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.