КНДР впервые запустила твердотопливную баллистическую ракету "Хвасон-18"

Две ступени ракеты упали в море на расстоянии 10 и 335 км от побережья КНДР. В Пхеньяне заявили, что новая МБР станет "главным средством стратегических вооружённых сил" страны, получит важную роль в системе сдерживания. По оценке властей КНДР, запуск "не оказал негативного влияния на безопасность соседних стран".