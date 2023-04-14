КНДР впервые запустила твердотопливную баллистическую ракету "Хвасон-18"
КНДР впервые испытала твердотопливную баллистическую ракету большой дальности "Хвасон-18". Как сообщили северокорейские СМИ, запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын.
Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны заявил, что "Хвасон-18" повысит возможности КНДР при нанесении контратакующего ядерного удара. Ким Чен Ын "выразил удовлетворение результатами запуска".
Две ступени ракеты упали в море на расстоянии 10 и 335 км от побережья КНДР. В Пхеньяне заявили, что новая МБР станет "главным средством стратегических вооружённых сил" страны, получит важную роль в системе сдерживания. По оценке властей КНДР, запуск "не оказал негативного влияния на безопасность соседних стран".
Как сообщал Лайф, 13 апреля КНДР вновь запустила ракету. Вскоре власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредив о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо. Однако вскоре тревогу там отменили.
"Нодон Синмун"