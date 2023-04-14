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13 апреля, 21:59

КНДР впервые запустила твердотопливную баллистическую ракету "Хвасон-18"

КНДР впервые испытала твердотопливную баллистическую ракету большой дальности "Хвасон-18". Как сообщили северокорейские СМИ, запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны заявил, что "Хвасон-18" повысит возможности КНДР при нанесении контратакующего ядерного удара. Ким Чен Ын "выразил удовлетворение результатами запуска".

Две ступени ракеты упали в море на расстоянии 10 и 335 км от побережья КНДР. В Пхеньяне заявили, что новая МБР станет "главным средством стратегических вооружённых сил" страны, получит важную роль в системе сдерживания. По оценке властей КНДР, запуск "не оказал негативного влияния на безопасность соседних стран".

Северную Корею заподозрили в запуске межконтинентальной ракеты

Северную Корею заподозрили в запуске межконтинентальной ракеты

Как сообщал Лайф, 13 апреля КНДР вновь запустила ракету. Вскоре власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредив о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо. Однако вскоре тревогу там отменили.

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"Нодон Синмун"

Андрей Григорьев
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