Северную Корею заподозрили в запуске межконтинентальной ракеты

КНДР сегодня запустила по меньшей мере одну ракету и она, предположительно была межконтинентальной баллистической (МБР). Об этом заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. По его словам, в стране какого-либо ущерба не зафиксировано.

"Мы подтвердили, что ракета КНДР упала за пределами японской исключительной экономической зоны, информации об ущербе нет", — сказал он журналистам.

Министр добавил, что КНДР запустила "по крайней мере одну ракету", и речь, "предположительно, о межконтинентальной баллистической ракете". А премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что сегодня проведёт экстренное заседание национального совета безопасности.