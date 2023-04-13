Северную Корею заподозрили в запуске межконтинентальной ракеты
Минобороны Японии: КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету
КНДР сегодня запустила по меньшей мере одну ракету и она, предположительно была межконтинентальной баллистической (МБР). Об этом заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. По его словам, в стране какого-либо ущерба не зафиксировано.
"Мы подтвердили, что ракета КНДР упала за пределами японской исключительной экономической зоны, информации об ущербе нет", — сказал он журналистам.
Министр добавил, что КНДР запустила "по крайней мере одну ракету", и речь, "предположительно, о межконтинентальной баллистической ракете". А премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что сегодня проведёт экстренное заседание национального совета безопасности.
В свою очередь агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что это была баллистическая ракета средней или большей дальности, запущена она была из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря.
Как сообщал Лайф, сегодня КНДР вновь запустила ракету. Вскоре власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредили о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо. Однако вскоре тревогу там отменили.
"Нодон Синмун"