"Заряжена непреодолимой силой": Ким Чен Ын попозировал с дочерью перед новой суперракетой

Северокорейские СМИ опубликовали фото с испытаний новейшей ракеты КНДР. Первая для этой страны твердотопливная баллистическая "Хвасонпхо-18" была запущена 13 апреля. Ким Чен Ын, как оказалось, лично наблюдал за этим, причём вместе с дочерью.

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК

"Как только уважаемый товарищ Ким Чен Ын разрешил испытательный запуск стратегического вооружения нового типа, генерал армии Чан Чхан Ха отдал приказ о запуске второй краснознамённой роте Главного ракетного управления, отвечающей за испытательный запуск. В тот момент вместе с громким грохотом, бурными струями огня поднялась на бесконечное небо огромная субстанция, полностью заряженная непреодолимой силой КНДР", — пишет ЦТАК о ходе испытаний.

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК

Агентство отмечает, что новая ракета в КНДР "будет выполнять важную миссию сдерживания войны". Согласно публикации, чтобы гарантировать "безопасность окружающих стран", северокорейские военные провели первую ступень ракеты "методом стандартного баллистического полёта, а вторую и третью ступени — "под большим углом". Утверждается, что все технические характеристики новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) были подтверждены.

Первая ступень упала в море в десяти километрах от берега, вторая — в 335 километрах. Ким Чен Ын в итоге "выразил большое удовлетворение поразительным успехом".

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК