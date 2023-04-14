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14 апреля, 01:57

"Заряжена непреодолимой силой": Ким Чен Ын попозировал с дочерью перед новой суперракетой

Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к ядерной контратаке противника

<p>Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК</p>

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК

Северокорейские СМИ опубликовали фото с испытаний новейшей ракеты КНДР. Первая для этой страны твердотопливная баллистическая "Хвасонпхо-18" была запущена 13 апреля. Ким Чен Ын, как оказалось, лично наблюдал за этим, причём вместе с дочерью.

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК

"Как только уважаемый товарищ Ким Чен Ын разрешил испытательный запуск стратегического вооружения нового типа, генерал армии Чан Чхан Ха отдал приказ о запуске второй краснознамённой роте Главного ракетного управления, отвечающей за испытательный запуск. В тот момент вместе с громким грохотом, бурными струями огня поднялась на бесконечное небо огромная субстанция, полностью заряженная непреодолимой силой КНДР", — пишет ЦТАК о ходе испытаний.

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК

Агентство отмечает, что новая ракета в КНДР "будет выполнять важную миссию сдерживания войны". Согласно публикации, чтобы гарантировать "безопасность окружающих стран", северокорейские военные провели первую ступень ракеты "методом стандартного баллистического полёта, а вторую и третью ступени — "под большим углом". Утверждается, что все технические характеристики новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) были подтверждены.

Первая ступень упала в море в десяти километрах от берега, вторая — в 335 километрах. Ким Чен Ын в итоге "выразил большое удовлетворение поразительным успехом".

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК

Испытание твердотопливной МБР в КНДР. Фото © ЦТАК

Он заявил, что "Хвасонпхо-18" повысит готовность страны к ядерной контратаке, перестроит силы стратегического сдерживания КНДР, и пообещал, что обостряющие ситуацию на Корейском полуострове враги испытают кризис безопасности, "впадут в отчаяние" и будут "дрожать от страха".

КНДР признала, что испытала новый тип баллистической ракеты

КНДР признала, что испытала новый тип баллистической ракеты

Как сообщал Лайф, 13 апреля КНДР вновь запустила ракету. Вскоре власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредив о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо. Однако вскоре тревогу там отменили.

Андрей Григорьев
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