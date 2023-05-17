Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника-разведчика для сдерживания США

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал ход подготовки к запуску первого в истории страны разведывательного спутника. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын ознакомился с работой непостоянного подготовительного комитета по запуску искусственного спутника Земли, осмотрел военный спутник-разведчик № 1, который находится в полной готовности к запуску", — говорится в сообщении.

Также лидер Северной Кореи одобрил план работы непостоянного подготовительного комитета по запуску. Ким Чен Ын, присутствовавший вместе с дочерью, заявил, что страна намерена пользоваться правом на самооборону из-за действий США и Южной Кореи.

"Чем более отчаянными становятся конфронтационные происки американских империалистов и южнокорейской марионеточной шайки в отношении КНДР, тем более достойным и наступательным образом мы будем пользоваться нашим суверенитетом и правом на самооборону", — сказал лидер Северной Кореи.