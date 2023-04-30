В КНДР заявили о провокации на фоне визита южнокорейского президента в США
ЦТАК: Визит президента Южной Кореи в США является провокацией
Юн Сок Ёль в Конгрессе США. Обложка © Сайт президента Южной Кореи
Визит президента Южной Кореи в США является провокацией и типичным проявлением враждебной политики в отношении Пхеньяна, по факту он делает ядерную войну против КНДР реальностью. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Эта поездка марионетки-предателя Юн Сок Ёля, где хозяин и марионетка вместе разрабатывают зловещий план уничтожения КНДР... является самой враждебной, агрессивной и провокационной поездкой, опасной с точки зрения ядерной войны", — сказано в заявлении.
При этом ЦТАК называет Вашингтонскую декларацию "типичным продуктом отвратительной враждебной политики в отношении КНДР".
Создание консультативной группы по ядерным вопросам Южной Кореи и США, размещение на Корейском полуострове американских атомных подводных лодок, а также усиление "расширенного сдерживания" при помощи проведения совместных военных учений делают "ядерную войну против КНДР свершившимся фактом", указало агентство.
Ранее Лайф писал, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль находится в Вашингтоне с шестидневным государственным визитом. Лидеры сделали ряд заявлений о ядерном сдерживании и КНДР, а Джо Байден традиционно засветил шпаргалку.