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30 апреля, 04:36

В КНДР заявили о провокации на фоне визита южнокорейского президента в США

ЦТАК: Визит президента Южной Кореи в США является провокацией

<p>Юн Сок Ёль в Конгрессе США. Обложка © <a href="https://japanese.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=232020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Южной Кореи</p>

Юн Сок Ёль в Конгрессе США. Обложка © Сайт президента Южной Кореи

Визит президента Южной Кореи в США является провокацией и типичным проявлением враждебной политики в отношении Пхеньяна, по факту он делает ядерную войну против КНДР реальностью. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Эта поездка марионетки-предателя Юн Сок Ёля, где хозяин и марионетка вместе разрабатывают зловещий план уничтожения КНДР... является самой враждебной, агрессивной и провокационной поездкой, опасной с точки зрения ядерной войны", — сказано в заявлении.

При этом ЦТАК называет Вашингтонскую декларацию "типичным продуктом отвратительной враждебной политики в отношении КНДР".

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Создание консультативной группы по ядерным вопросам Южной Кореи и США, размещение на Корейском полуострове американских атомных подводных лодок, а также усиление "расширенного сдерживания" при помощи проведения совместных военных учений делают "ядерную войну против КНДР свершившимся фактом", указало агентство.

Ранее Лайф писал, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль находится в Вашингтоне с шестидневным государственным визитом. Лидеры сделали ряд заявлений о ядерном сдерживании и КНДР, а Джо Байден традиционно засветил шпаргалку.

Юлия Коновалова
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