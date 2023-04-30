В КНДР заявили о провокации на фоне визита южнокорейского президента в США

Визит президента Южной Кореи в США является провокацией и типичным проявлением враждебной политики в отношении Пхеньяна, по факту он делает ядерную войну против КНДР реальностью. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Эта поездка марионетки-предателя Юн Сок Ёля, где хозяин и марионетка вместе разрабатывают зловещий план уничтожения КНДР... является самой враждебной, агрессивной и провокационной поездкой, опасной с точки зрения ядерной войны", — сказано в заявлении.

При этом ЦТАК называет Вашингтонскую декларацию "типичным продуктом отвратительной враждебной политики в отношении КНДР".