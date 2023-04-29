Сестра Ким Чен Ына после слов Байдена о КНДР назвала его стариком без будущего

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон ответила на угрозы президента США Джо Байдена о "смене режима" в КНДР, назвав его стариком без будущего.

Поводом для высказывания Ким Ё Чжон послужила встреча главы Белого дома с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Во время совместной пресс-конференции Байден пригрозил КНДР "сменой режима", если та попытается нанести ядерный удар по США или их союзникам.

"Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего", — цитирует Ким Ё Чжон северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).