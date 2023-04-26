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26 апреля, 19:05

Байден пригрозил сменой режима в КНДР при ядерном ударе по США

Гипотетическая атака с применением ядерного оружия КНДР на США неминуемо означала бы уничтожение правящего в Пхеньяне режима. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме.

"Нападение Северной Кореи с применением ядерного оружия на США, их союзников или партнёров неприемлемо и приведёт к прекращению существования любого режима, который предпримет такие действия", — заявил Байден.

Байден при этом заверил, что своё ядерное оружие на Корейском полуострове Штаты размещать не планируют.

"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но будут проводиться визиты в порты, визиты ядерных подводных лодок", — добавил американский лидер.

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации

Как писал Лайф ранее, Байден заявил, что США добиваются прорыва в отношениях с КНДР, но привержены сдерживанию Пхеньяна.

Обложка ©

Flickr / The White House

Арина Родионова
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