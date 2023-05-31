Северная Корея запустила космическую ракету-носитель в южном направлении

Северная Корея запустила космическую ракету, которая могла быть оснащена разведывательным спутником. По данным агентства Yonhap, её выпустили на южном направлении в сторону японского острова Окинава.

Южнокорейские военные, в свою очередь, утверждают, что речь идёт о ракете, которая должна вывести спутник на орбиту. После запуска на южном японском острове Окинава недолгое время звучало оповещение об эвакуации, однако позднее оно было отменено из-за отсутствия угрозы.