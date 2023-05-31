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30 мая, 22:32

Северная Корея запустила космическую ракету-носитель в южном направлении

Yonhap: Северная Корея запустила космическую ракету-носитель в южном направлении

Северная Корея запустила космическую ракету, которая могла быть оснащена разведывательным спутником. По данным агентства Yonhap, её выпустили на южном направлении в сторону японского острова Окинава.

Южнокорейские военные, в свою очередь, утверждают, что речь идёт о ракете, которая должна вывести спутник на орбиту. После запуска на южном японском острове Окинава недолгое время звучало оповещение об эвакуации, однако позднее оно было отменено из-за отсутствия угрозы.

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Ранее Пхеньян уведомил Международную морскую организацию (IMO), что в период с 31 мая по 11 июня планирует запуск первого в истории страны разведывательного спутника.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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