Япония вместе с США и Южной Кореей призовут КНДР не запускать спутник

Япония вместе с США и Южной Кореей будут настоятельно призывать КНДР отказаться от планов запуска разведывательного спутника, который в Токио считают прикрытием для пуска баллистической ракеты.

Как сообщил генеральный секретарь Правительства Японии Хирокадзу Мацуно, премьер Фумио Кисида дал указания профильным министерствам собирать информацию, а также в тесном взаимодействии с Америкой и Южной Кореей и заинтересованными странами настоятельно требовать от Северной Кореи воздержаться от пуска.

Мацуно также подтвердил, что ракета со спутником может пролететь над районом японского архипелага Сакисима. Сам Кисида считает пуск ракеты под видом спутника нарушением резолюции ОНН.

Министр обороны страны Ясукадзу Хамада уже дал приказ сбивать спутник, если он будет нести угрозу территории страны.