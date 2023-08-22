В Японии отреагировали на планы КНДР запустить спутник

В Японии начнут готовиться к непредвиденной ситуации в связи с планами КНДР запустить искусственный спутник Земли. О таком поручении премьер-министра страны Фумио Кисиды сообщает агентство Kyodo.

Правительственные ведомства должны отследить соответствующую информацию и обсудить совместный план действий с США и Южной Кореей, чтобы призвать КНДР к отказу от запуска спутника.

Береговая охрана Японии в ночь на 22 августа заявила, что получила от КНДР уведомление о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа с обозначением трёх морских опасных зон. Это случилось после заключения лидерами Токио, Вашингтона и Сеула договорённости активизировать сотрудничество для противодействия развитию ядерного и ракетного потенциала Пхеньяна.