В Японии отреагировали на планы КНДР запустить спутник
Kyodo: Кисида поручил принять меры в связи с планами КНДР о запуске спутника
В Японии начнут готовиться к непредвиденной ситуации в связи с планами КНДР запустить искусственный спутник Земли. О таком поручении премьер-министра страны Фумио Кисиды сообщает агентство Kyodo.
Правительственные ведомства должны отследить соответствующую информацию и обсудить совместный план действий с США и Южной Кореей, чтобы призвать КНДР к отказу от запуска спутника.
Береговая охрана Японии в ночь на 22 августа заявила, что получила от КНДР уведомление о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа с обозначением трёх морских опасных зон. Это случилось после заключения лидерами Токио, Вашингтона и Сеула договорённости активизировать сотрудничество для противодействия развитию ядерного и ракетного потенциала Пхеньяна.
Напомним, 31 мая Северная Корея запустила космическую ракету, оснащённую разведывательным спутником, в южном направлении. Позже Пхеньян признал аварию при запуске спутника. Она произошла из-за поломки в работе двигателя и нестабильности топлива. Известно, что объект не достиг цели и упал в Жёлтое море. Власти КНДР заявили, что после проведения анализа и выявления недостатков конструкции намерены повторить запуск ракеты.
EPA / ТАСС / MICHAEL REYNOLDS