КНДР подняла в воздух истребители из-за вторжения самолёта США
Северокорейские истребители поднимались в воздух после вторжения в экономическую зону КНДР разведывательного самолёта США. Об этом говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии.
По данным военных, 17 августа американский самолёт вторгся в экономическую зону Северной Кореи на глубину порядка 14 км в 520 км от порта Вонсан. Пхеньян поднял истребители, после чего борт покинул указанный район.
А ранее лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился повысить готовность северокорейской армии в "наступательном ключе" из-за тяжёлой военно-политической ситуации на полуострове. Он также заявил, что весь военно-промышленный комплекс страны должен реагировать на "оперативные запросы модернизирующейся армии".
ТАСС / AP / South Korean Defense Ministry