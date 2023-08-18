КНДР подняла в воздух истребители из-за вторжения самолёта США

Северокорейские истребители поднимались в воздух после вторжения в экономическую зону КНДР разведывательного самолёта США. Об этом говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии.

По данным военных, 17 августа американский самолёт вторгся в экономическую зону Северной Кореи на глубину порядка 14 км в 520 км от порта Вонсан. Пхеньян поднял истребители, после чего борт покинул указанный район.