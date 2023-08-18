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18 августа, 13:41

КНДР подняла в воздух истребители из-за вторжения самолёта США

Северокорейские истребители поднимались в воздух после вторжения в экономическую зону КНДР разведывательного самолёта США. Об этом говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии.

По данным военных, 17 августа американский самолёт вторгся в экономическую зону Северной Кореи на глубину порядка 14 км в 520 км от порта Вонсан. Пхеньян поднял истребители, после чего борт покинул указанный район.

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А ранее лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился повысить готовность северокорейской армии в "наступательном ключе" из-за тяжёлой военно-политической ситуации на полуострове. Он также заявил, что весь военно-промышленный комплекс страны должен реагировать на "оперативные запросы модернизирующейся армии".

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ТАСС / AP / South Korean Defense Ministry

Александра Вишнякова
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