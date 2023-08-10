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10 августа, 00:37

Ким Чен Ын приказал повысить готовность армии КНДР в "наступательном ключе"

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) распорядился повысить готовность армии в "наступательном ключе" из-за тяжёлой военно-политической ситуации на Корейском полуострове. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении указывается, что северокорейский лидер "глубоко обобщил и проанализировал ситуацию" и "сделал важный вывод о дальнейшей активизации военных приготовлений Корейской народной армии в наступательном ключе". Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что весь военно-промышленный комплекс страны должен реагировать на "оперативные запросы модернизирующейся армии".

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Ранее в столице КНДР Пхеньяне на параде в честь 70-й годовщины победы в корейской войне впервые показали ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1". Всего тягачи провезли четыре таких дрона. Предположительно, аппараты не менее десяти метров в длину и диаметром около полутора метров.

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Kremlin.ru

Юлия Коновалова
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