Ким Чен Ын приказал повысить готовность армии КНДР в "наступательном ключе"

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) распорядился повысить готовность армии в "наступательном ключе" из-за тяжёлой военно-политической ситуации на Корейском полуострове. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении указывается, что северокорейский лидер "глубоко обобщил и проанализировал ситуацию" и "сделал важный вывод о дальнейшей активизации военных приготовлений Корейской народной армии в наступательном ключе". Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что весь военно-промышленный комплекс страны должен реагировать на "оперативные запросы модернизирующейся армии".