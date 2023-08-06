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6 августа, 03:38

Ким Чен Ын проверил работу заводов по производству боеприпасов и БПЛА

ЦТАК: Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил работу основных военных заводов

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал военные заводы по производству боеприпасов, ракет и беспилотников. Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), осматривал предприятия северокорейский деятель вместе с сестрой Ким Ё Чжон.

"Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству снарядов сверхкрупных реактивных орудий крупных калибров, где подробно ознакомился с ходом осуществления модернизации технических и производственных процессов в последнее время, с положением текущего производства", — сообщает ЦТАК.


Издание подчёркивает, что Ким Чен Ын "высоко оценил" успехи завода в модернизации производства. Всё потому, что на заводе установили новое оборудование и измерительные приборы, улучшившие автоматизацию роботов, производительность и контроль за качеством продукции.

Также лидер КНДР проинспектировал завод по производству двигателей для стратегических крылатых ракет и ударных БПЛА, а также посетил предприятие по изготовлению пусковых установок для основных стратегических вооружений страны.

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Ранее в столице КНДР Пхеньяне на параде в честь 70-й годовщины победы в корейской войне впервые показали ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1". Всего тягачи провезли четыре таких дрона. Предположительно, аппараты не менее десяти метров в длину и диаметром около полутора метров. На корпусе у них находятся чёрно-оранжевые пояса шахматной раскраски. Согласно общепринятой мировой практике, так окрашивают опытные образцы ядерных боеприпасов.

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ТАСС / АР

Анатолий Симоненко
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