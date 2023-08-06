Ким Чен Ын проверил работу заводов по производству боеприпасов и БПЛА

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал военные заводы по производству боеприпасов, ракет и беспилотников. Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), осматривал предприятия северокорейский деятель вместе с сестрой Ким Ё Чжон.

"Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству снарядов сверхкрупных реактивных орудий крупных калибров, где подробно ознакомился с ходом осуществления модернизации технических и производственных процессов в последнее время, с положением текущего производства", — сообщает ЦТАК.



Издание подчёркивает, что Ким Чен Ын "высоко оценил" успехи завода в модернизации производства. Всё потому, что на заводе установили новое оборудование и измерительные приборы, улучшившие автоматизацию роботов, производительность и контроль за качеством продукции.

Также лидер КНДР проинспектировал завод по производству двигателей для стратегических крылатых ракет и ударных БПЛА, а также посетил предприятие по изготовлению пусковых установок для основных стратегических вооружений страны.