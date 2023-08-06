Ким Чен Ын проверил работу заводов по производству боеприпасов и БПЛА
ЦТАК: Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил работу основных военных заводов
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал военные заводы по производству боеприпасов, ракет и беспилотников. Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), осматривал предприятия северокорейский деятель вместе с сестрой Ким Ё Чжон.
"Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству снарядов сверхкрупных реактивных орудий крупных калибров, где подробно ознакомился с ходом осуществления модернизации технических и производственных процессов в последнее время, с положением текущего производства", — сообщает ЦТАК.
Издание подчёркивает, что Ким Чен Ын "высоко оценил" успехи завода в модернизации производства. Всё потому, что на заводе установили новое оборудование и измерительные приборы, улучшившие автоматизацию роботов, производительность и контроль за качеством продукции.
Также лидер КНДР проинспектировал завод по производству двигателей для стратегических крылатых ракет и ударных БПЛА, а также посетил предприятие по изготовлению пусковых установок для основных стратегических вооружений страны.
Ранее в столице КНДР Пхеньяне на параде в честь 70-й годовщины победы в корейской войне впервые показали ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1". Всего тягачи провезли четыре таких дрона. Предположительно, аппараты не менее десяти метров в длину и диаметром около полутора метров. На корпусе у них находятся чёрно-оранжевые пояса шахматной раскраски. Согласно общепринятой мировой практике, так окрашивают опытные образцы ядерных боеприпасов.
ТАСС / АР