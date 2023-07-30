В Кремле не стали раскрывать содержание личного письма Путина Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин передал через главу Минобороны РФ Сергея Шойгу личное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, но при этом не стал раскрывать содержание письма.