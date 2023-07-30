В Кремле не стали раскрывать содержание личного письма Путина Ким Чен Ыну
Песков: Путин отправил личное послание Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин передал через главу Минобороны РФ Сергея Шойгу личное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, но при этом не стал раскрывать содержание письма.
"Это было личное послание", — приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря российского лидера.
Как писал Лайф, российская делегация находилась в Северной Корее с 25 по 27 июля. Поездка была приурочена в том числе к семидесятилетию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе переговоров передал Ким Чен Ыну личное послание от президента России Владимира Путина. Также российская делегация посетила военный парад в Пхеньяне.
ТАСС / Валерий Шарифулин