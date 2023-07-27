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27 июля, 14:56

Песков ответил на просьбу Лайфа раскрыть содержимое секретного послания Путина Ким Чен Ыну

Песков: Переданное Шойгу послание Путина Ким Чен Ыну касается сотрудничества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, что было в послании Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал министр обороны России Сергей Шойгу. В беседе с корреспондентом Лайфа представитель Кремля уточнил, что речь идёт "о сотрудничестве".

"Нет, не могу", — ответил Песков на просьбу рассказать о темах, которые затрагивались в послании Путина.

Представитель Кремля добавил, что речь идёт о сотрудничестве. Также Песков отметил, что контактов на высшем уровне между Россией и КНДР в настоящее время больше не планируется.

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели выставку новейших вооружений в Пхеньяне

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели выставку новейших вооружений в Пхеньяне

Напомним, ранее Шойгу в Пхеньяне провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также российский министр обороны передал лидеру Северной Кореи послание от Владимира Путина.

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LIFE

Александр Юнашев
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