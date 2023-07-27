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27 июля, 03:13

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели выставку новейших вооружений в Пхеньяне

"Голос Кореи": Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили выставку новейших вооружений

<p>Министр обороны РФ Сергей Шойгу у монумента "Освобождение" в Пхеньяне. Фото © <a href="https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/photo/gallery.htm?id=126335@cmsPhotoGallery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны РФ</a></p>

Министр обороны РФ Сергей Шойгу у монумента "Освобождение" в Пхеньяне. Фото © Министерство обороны РФ

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу посетили "Выставку вооружений – 2023" в Пхеньяне и осмотрели новые образцы оружия и техники. Об этом сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".

Выставку спонсирует Минобороны КНДР, она приурочена к 70-й годовщине победы в Корейской войне. Северокорейский рассказал Шойгу об оснащении Корейской народной армии на сегодняшний день, также они обсудили мировые тенденции и стратегии развития вооружений.

Шойгу встретили в Северной Корее с красной дорожкой и оркестром

Шойгу встретили в Северной Корее с красной дорожкой и оркестром

По информации СМИ, были подняты и вопросы борьбы против "произвола империалистов", за мир и международную справедливость. Ким Чен Ын выразил уверенность, что российский народ и армия сумеют построить сильное государство.

Как сообщал Лайф, российская делегация будет находиться в Северной Корее с 25 по 27 июля. Поездка приурочена в том числе к семидесятилетию со дня победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год. Министр обороны Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от президента России Владимира Путина.

Лариса Сафронова
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