Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели выставку новейших вооружений в Пхеньяне

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу посетили "Выставку вооружений – 2023" в Пхеньяне и осмотрели новые образцы оружия и техники. Об этом сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".

Выставку спонсирует Минобороны КНДР, она приурочена к 70-й годовщине победы в Корейской войне. Северокорейский рассказал Шойгу об оснащении Корейской народной армии на сегодняшний день, также они обсудили мировые тенденции и стратегии развития вооружений.

По информации СМИ, были подняты и вопросы борьбы против "произвола империалистов", за мир и международную справедливость. Ким Чен Ын выразил уверенность, что российский народ и армия сумеют построить сильное государство.