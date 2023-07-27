Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели выставку новейших вооружений в Пхеньяне
"Голос Кореи": Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили выставку новейших вооружений
Министр обороны РФ Сергей Шойгу у монумента "Освобождение" в Пхеньяне. Фото © Министерство обороны РФ
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу посетили "Выставку вооружений – 2023" в Пхеньяне и осмотрели новые образцы оружия и техники. Об этом сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".
Выставку спонсирует Минобороны КНДР, она приурочена к 70-й годовщине победы в Корейской войне. Северокорейский рассказал Шойгу об оснащении Корейской народной армии на сегодняшний день, также они обсудили мировые тенденции и стратегии развития вооружений.
По информации СМИ, были подняты и вопросы борьбы против "произвола империалистов", за мир и международную справедливость. Ким Чен Ын выразил уверенность, что российский народ и армия сумеют построить сильное государство.
Как сообщал Лайф, российская делегация будет находиться в Северной Корее с 25 по 27 июля. Поездка приурочена в том числе к семидесятилетию со дня победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год. Министр обороны Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от президента России Владимира Путина.