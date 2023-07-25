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25 июля, 18:06

Шойгу встретили в Северной Корее с красной дорожкой и оркестром

Делегация Минобороны России во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Делегация Министерства обороны России во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в праздничных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибытие делегации Минобороны России в КНДР. Видео © Минобороны РФ

"В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почётного караула Корейской народной армии", — говорится в сообщении.

Российского коллегу у трапа самолёта приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.

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Как сообщал Лайф, российская делегация будет находиться в Северной Корее с 25-го по 27 июля. Поездка приурочена, в том числе к семидесятой годовщине победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась с 1950-го по 1953 год.

Обложка ©

Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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