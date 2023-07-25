Шойгу встретили в Северной Корее с красной дорожкой и оркестром
Делегация Минобороны России во главе с Шойгу прибыла в КНДР
Делегация Министерства обороны России во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в праздничных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прибытие делегации Минобороны России в КНДР. Видео © Минобороны РФ
"В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почётного караула Корейской народной армии", — говорится в сообщении.
Российского коллегу у трапа самолёта приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.
Как сообщал Лайф, российская делегация будет находиться в Северной Корее с 25-го по 27 июля. Поездка приурочена, в том числе к семидесятой годовщине победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась с 1950-го по 1953 год.
Kremlin.ru