Шойгу встретили в Северной Корее с красной дорожкой и оркестром

Делегация Министерства обороны России во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в праздничных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал Лайф, российская делегация будет находиться в Северной Корее с 25-го по 27 июля. Поездка приурочена, в том числе к семидесятой годовщине победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась с 1950-го по 1953 год.