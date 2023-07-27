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27 июля, 00:32

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном и передал личное послание от Путина

ЦТАК: Шойгу в Пхеньяне провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 июля провёл встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как подчеркнули журналисты, встреча представителей двух государств послужит углублению отношений между РФ и КНДР. Кроме того, в ходе встречи Шойгу передал северокорейскому лидеру личное послание от российского президента Владимира Путина. Ким Чен Ын поблагодарил министра. Также Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Шойгу встретили в Северной Корее с красной дорожкой и оркестром

Шойгу встретили в Северной Корее с красной дорожкой и оркестром

Как сообщал Лайф, российская делегация будет находиться в Северной Корее с 25 по 27 июля. Поездка приурочена в том числе к семидесятилетию со дня победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год.

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Минобороны РФ

Юлия Коновалова
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