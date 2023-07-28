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28 июля, 01:54

Шойгу на военном параде в Пхенчхане посмотрел на баллистические ракеты КНДР

<p>Военный парад в Пхеньяне. Обложка © <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230728003900325?section=nk/nk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yna.co.kr</a></p>

Военный парад в Пхеньяне. Обложка © yna.co.kr

Министр обороны России Сергей Шойгу присутствовал на торжественном параде в Пхеньяне по случаю 70-летия победы в Корейской войне 1950–1953 годов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын. Среди гостей была и делегация из Китая под руководством заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна.

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В ходе парада Северная Корея показала межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-17" и "Хвасон-18", а также новейшие разведывательные и военные беспилотники.

Напомним, российская делегация прибыла в КНДР с визитом с 25 по 27 июля. Поездка приурочена в том числе к семидесятилетию со дня победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год. Министр обороны РФ Сергей Шойгу успел провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передав ему послание от Владимира Путина, а также посмотреть выставку новейших вооружений в Пхеньяне.

Артур Лапсаков
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