Шойгу на военном параде в Пхенчхане посмотрел на баллистические ракеты КНДР
Военный парад в Пхеньяне. Обложка © yna.co.kr
Министр обороны России Сергей Шойгу присутствовал на торжественном параде в Пхеньяне по случаю 70-летия победы в Корейской войне 1950–1953 годов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын. Среди гостей была и делегация из Китая под руководством заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна.
В ходе парада Северная Корея показала межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-17" и "Хвасон-18", а также новейшие разведывательные и военные беспилотники.
Напомним, российская делегация прибыла в КНДР с визитом с 25 по 27 июля. Поездка приурочена в том числе к семидесятилетию со дня победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год. Министр обороны РФ Сергей Шойгу успел провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передав ему послание от Владимира Путина, а также посмотреть выставку новейших вооружений в Пхеньяне.