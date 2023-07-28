Шойгу на военном параде в Пхенчхане посмотрел на баллистические ракеты КНДР

Напомним, российская делегация прибыла в КНДР с визитом с 25 по 27 июля. Поездка приурочена в том числе к семидесятилетию со дня победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год. Министр обороны РФ Сергей Шойгу успел провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передав ему послание от Владимира Путина, а также посмотреть выставку новейших вооружений в Пхеньяне.