Северная Корея впервые показала ядерный подводный дрон
КНДР впервые показала ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1" на военном параде
Ядерные подводные беспилотники КНДР "Хиэль-1" на тягачах во время парада в честь 70-летия победы в корейской войне. Обложка © ЦТАК
В столице КНДР Пхеньяне на параде в честь 70-й годовщины победы в корейской войне впервые показали ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1". Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ядерные подводные беспилотники КНДР "Хиэль-1" на тягачах во время парада в честь 70-летия победы в корейской войне. Обложка © ЦТАК
Всего тягачи провезли четыре таких дрона. Предположительно, аппараты не менее десяти метров в длину и диаметром около полутора метров. На корпусе у них находятся чёрно-оранжевые пояса шахматной раскраски. Согласно общепринятой мировой практике так окрашивают опытные образцы ядерных боеприпасов.
Кроме того, на параде в Пхеньяне были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасонпхо-17" и "Хвасонпхо-18", оперативно-тактические ракетные комплексы KN-24 на колёсах, танки M2020, новые ударно-разведывательные беспилотники, похожие на американские Reaper, а также дрон, являющийся копией другого БПЛА из США — Global Hawk.
Напомним, с 25 по 27 июля в Северной Корее находилась с визитом российская делегация. Поездка была приурочена в том числе к семидесятилетию победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась три года — с 1950-го по 1953 год. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передав ему послание от президента РФ Владимира Путина. Также глава Минобороны посмотрел выставку новейших вооружений в Пхеньяне. Кроме того, российская делегация посетила военный парад в Пхеньяне.