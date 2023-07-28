Северная Корея впервые показала ядерный подводный дрон

В столице КНДР Пхеньяне на параде в честь 70-й годовщины победы в корейской войне впервые показали ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1". Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ядерные подводные беспилотники КНДР "Хиэль-1" на тягачах во время парада в честь 70-летия победы в корейской войне. Обложка © ЦТАК

Всего тягачи провезли четыре таких дрона. Предположительно, аппараты не менее десяти метров в длину и диаметром около полутора метров. На корпусе у них находятся чёрно-оранжевые пояса шахматной раскраски. Согласно общепринятой мировой практике так окрашивают опытные образцы ядерных боеприпасов.