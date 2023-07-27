ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 16:57
6717

Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР и Ким Чен Ына

Путин отметил, что власти КНДР солидарны с Россией и поддерживают проведение СВО

Корейская Народно-Демократическая Республика остаётся солидарна с Москвой по целому ряду вопросов, в том числе относительно спецоперации на Украине, это говорит о совместной решимости двух стран противостоять давлению Запада. На это указал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, адресованной Ким Чен Ыну и участникам торжественного собрания по случаю празднования 70-летия победы корейского народа в освободительной войне.

"Твёрдая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчёркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике Коллективного Запада", — говорится в обращении.

Президент РФ подчеркнул, что именно действия западных лидеров сегодня препятствуют установлению "подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств".

Российский лидер также поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с праздником и пожелал политику крепкого здоровья и успехов в его работе на благо дружественного корейского народа.

Песков ответил на просьбу Лайфа раскрыть содержимое секретного послания Путина Ким Чен Ыну
Песков ответил на просьбу Лайфа раскрыть содержимое секретного послания Путина Ким Чен Ыну

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Пхеньяне провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщал Лайф, российская делегация будет находиться в Северной Корее с 25 по 27 июля. Поездка приурочена в том числе к семидесятилетию со дня победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год.

BannerImage

Kremlin.ru

Ирина Фальке
  • Новости
  • Путин
  • КНДР
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar