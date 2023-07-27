Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР и Ким Чен Ына
Путин отметил, что власти КНДР солидарны с Россией и поддерживают проведение СВО
Корейская Народно-Демократическая Республика остаётся солидарна с Москвой по целому ряду вопросов, в том числе относительно спецоперации на Украине, это говорит о совместной решимости двух стран противостоять давлению Запада. На это указал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, адресованной Ким Чен Ыну и участникам торжественного собрания по случаю празднования 70-летия победы корейского народа в освободительной войне.
"Твёрдая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчёркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике Коллективного Запада", — говорится в обращении.
Президент РФ подчеркнул, что именно действия западных лидеров сегодня препятствуют установлению "подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств".
Российский лидер также поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с праздником и пожелал политику крепкого здоровья и успехов в его работе на благо дружественного корейского народа.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Пхеньяне провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщал Лайф, российская делегация будет находиться в Северной Корее с 25 по 27 июля. Поездка приурочена в том числе к семидесятилетию со дня победы корейского народа в освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год.
Kremlin.ru