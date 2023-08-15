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15 августа, 19:07

Министр обороны КНДР заявил о неизбежности ядерной войны по вине США и их марионеток

Министр обороны КНДР: Ядерная война на Корейском полуострове — вопрос времени

<p>Глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий</p>

Глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Пхеньян убеждён, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. Такое заявление сделал глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам, обращаясь к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда её начнёт. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корея превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны", заявил глава военного ведомства на пленарном заседании "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения КНДР

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения КНДР

10 августа лидер КНДР Ким Чен Ын во время заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) распорядился повысить готовность армии в "наступательном ключе" из-за тяжёлой военно-политической ситуации на Корейском полуострове. Глава Северной Кореи добавил, что весь военно-промышленный комплекс страны должен реагировать на "оперативные запросы модернизирующейся армии".

Юрий Лысенко
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