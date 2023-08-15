Министр обороны КНДР заявил о неизбежности ядерной войны по вине США и их марионеток

"Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда её начнёт. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корея превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны", — заявил глава военного ведомства на пленарном заседании "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".