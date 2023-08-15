Путин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНДР Ким Чен Ына с Днём освобождения Корейской Народно-Демократической Республики и выразил уверенность, что страны продолжат наращивать сотрудничество. Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что этот праздник является "символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов", которые вместе боролись за освобождение страны от японского колониального владычества. Путин пожелал всем гражданам КНДР счастья и благополучия, а самому Ким Чен Ыну — крепкого здоровья.