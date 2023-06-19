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19 июня, 10:24

Власти КНДР дали оценку крушению военного спутника-разведчика

Политбюро КНДР назвало "серьёзной неудачей" провал запуска военного спутника

В докладе на расширенном заседании восьмого пленума Центрального комитета Трудовой партии КНДР политбюро назвало провал запуска северокорейского спутника "самым серьёзным" изъяном в ходе выполнения задач по укреплению обороноспособности страны.

"Самым серьёзным изъяном является неуспешно произведённый 31 мая запуск военного спутника-разведчика, что является важной стратегической задачей в области освоения космоса", — цитирует доклад политбюро Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политбюро в докладе критиковало безответственность работников, а также поручило соответствующим руководителям и учёным глубоко осознать свою миссию, проанализировать причины неудачи и сделать выводы, чтобы успешно запустить спутник в ближайшее время.

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Также подтверждено, что достигнутые успехи в области разработки различных систем вооружений, в том числе ядерного оружия и ракет, являются отличным большим шагом для укрепления сил сдерживания ядерной войны КНДР.

Напомним, в конце мая произошла авария при запуске разведывательного спутника КНДР — объект не достиг цели и упал в Жёлтое море. Сообщалось, что это случилось из-за поломки в работе двигателя и нестабильности топлива.

Обложка ©

Getty Images / Han Myung-Gu

Илья Суриков
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