Власти КНДР дали оценку крушению военного спутника-разведчика

В докладе на расширенном заседании восьмого пленума Центрального комитета Трудовой партии КНДР политбюро назвало провал запуска северокорейского спутника "самым серьёзным" изъяном в ходе выполнения задач по укреплению обороноспособности страны.

"Самым серьёзным изъяном является неуспешно произведённый 31 мая запуск военного спутника-разведчика, что является важной стратегической задачей в области освоения космоса", — цитирует доклад политбюро Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политбюро в докладе критиковало безответственность работников, а также поручило соответствующим руководителям и учёным глубоко осознать свою миссию, проанализировать причины неудачи и сделать выводы, чтобы успешно запустить спутник в ближайшее время.

Также подтверждено, что достигнутые успехи в области разработки различных систем вооружений, в том числе ядерного оружия и ракет, являются отличным большим шагом для укрепления сил сдерживания ядерной войны КНДР.