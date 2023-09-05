В Кремле ответили на сообщения о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына
Песков не подтвердил подготовку встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию американской газеты The New York Times о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы намерен в сентябре посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным.
"У нас нечего вам сказать по этой теме", — сказал представитель Кремля журналистам, добавив, что не может подтвердить подготовку встречи глав государств.
Напомним, накануне NYT выпустила статью, где утверждалось, что лидер Северной Кореи может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября пройдёт Восточный экономический форум (ВЭФ).
Ранее Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ и пожелал "победы над империалистами". Северокорейский лидер подчеркнул, что борьба российской нации против растущей угрозы и "вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь" страны, входит в новую переломную фазу. Владимир Путин оценил поддержку лидера КНДР.
ТАСС / POOL / Валерий Мельников