В Кремле ответили на сообщения о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию американской газеты The New York Times о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы намерен в сентябре посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным.

"У нас нечего вам сказать по этой теме", — сказал представитель Кремля журналистам, добавив, что не может подтвердить подготовку встречи глав государств.

Напомним, накануне NYT выпустила статью, где утверждалось, что лидер Северной Кореи может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября пройдёт Восточный экономический форум (ВЭФ).