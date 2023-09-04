Ким Чен Ын хочет приехать в Россию в сентябре для встречи с Путиным, пишут СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен посетить Россию в сентябре. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников и должностных лиц союзников США.

По данным СМИ, северокорейский лидер может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке. Официального подтверждения этой информации не было. Добавим, что во Владивостоке с 10 по 13 сентября состоится Восточный экономический форум (ВЭФ).