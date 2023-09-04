Ким Чен Ын хочет приехать в Россию в сентябре для встречи с Путиным, пишут СМИ
NYT: Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить в сентябре РФ для встречи с Путиным
Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен посетить Россию в сентябре. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников и должностных лиц союзников США.
По данным СМИ, северокорейский лидер может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке. Официального подтверждения этой информации не было. Добавим, что во Владивостоке с 10 по 13 сентября состоится Восточный экономический форум (ВЭФ).
Ранее Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ и пожелал "победы над империалистами". Северокорейский лидер подчеркнул, что борьба российской нации против растущей угрозы и "вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь" страны, входит в новую переломную фазу. Владимир Путин оценил поддержку лидера КНДР.
ТАСС / EPA / KCNA