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Опубликовано 17 июня 2023, 11:30

Названы даты проведения Восточного экономического форума

Кобяков: ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября

В текущем году Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт с 10 по 13 сентября во Владивостоке, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

"Состоится ВЭФ 10–13 сентября. В рамках этого форума состоится День сокола <…> Мы построили станцию по поддержке биоразнообразия — соколиный центр на Камчатке", — сказал он журналистам.

Отметим, что в марте текущего года премьер Михаил Мишустин распорядился проводить в России День сокола — международный форум, на котором будут обсуждать вопросы защиты хищных видов птиц и увеличения их популяции. Инициатором проведения подобного мероприятия стал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который вынес соответствующее предложение на ВЭФ-2022.

На ПМЭФ подписали соглашений почти на четыре триллиона рублей
На ПМЭФ подписали соглашений почти на четыре триллиона рублей

Напомним, ВЭФ был учреждён указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году участники ВЭФ подписали инвестиционные контракты на общую сумму более 3,2 триллиона рублей. Мероприятие прошло с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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Сайт ВЭФ

Наталья Исакова
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