Названы даты проведения Восточного экономического форума

В текущем году Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт с 10 по 13 сентября во Владивостоке, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

"Состоится ВЭФ 10–13 сентября. В рамках этого форума состоится День сокола <…> Мы построили станцию по поддержке биоразнообразия — соколиный центр на Камчатке", — сказал он журналистам.

Отметим, что в марте текущего года премьер Михаил Мишустин распорядился проводить в России День сокола — международный форум, на котором будут обсуждать вопросы защиты хищных видов птиц и увеличения их популяции. Инициатором проведения подобного мероприятия стал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который вынес соответствующее предложение на ВЭФ-2022.