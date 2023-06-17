Названы даты проведения Восточного экономического форума
Кобяков: ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября
В текущем году Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт с 10 по 13 сентября во Владивостоке, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.
"Состоится ВЭФ 10–13 сентября. В рамках этого форума состоится День сокола <…> Мы построили станцию по поддержке биоразнообразия — соколиный центр на Камчатке", — сказал он журналистам.
Отметим, что в марте текущего года премьер Михаил Мишустин распорядился проводить в России День сокола — международный форум, на котором будут обсуждать вопросы защиты хищных видов птиц и увеличения их популяции. Инициатором проведения подобного мероприятия стал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который вынес соответствующее предложение на ВЭФ-2022.
Напомним, ВЭФ был учреждён указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году участники ВЭФ подписали инвестиционные контракты на общую сумму более 3,2 триллиона рублей. Мероприятие прошло с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
Сайт ВЭФ