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17 июня, 10:14

На ПМЭФ подписали соглашений почти на четыре миллиарда рублей

Кобяков: На ПМЭФ заключили свыше 900 соглашений на сумму 3,8 триллиона рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году было подписано свыше 900 соглашений на сумму 3,8 триллиона рублей. Об этом сообщил советник российского лидера и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

"В рамках форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти в 4 триллиона рублей — 3 триллиона 860 миллиардов", — отметил он.

43 соглашения были заключены с иностранными компаниями, в том числе из Италии и Испании. Кобяков добавил, что говорит только о тех документах, которые не являются коммерческой тайной.

В беседе с журналистами на итоговом пресс-брифинге он уточнил, что многие представители недружественных государств приехали под вывесками не своих организаций.

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Экономика, ядерное оружие, провал ВСУ: О чём Путин говорил на заседании ПМЭФ

Лайф напоминает, что Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Президент РФ Владимир Путин возглавил топ-10 самых обсуждаемых персон в контексте ПМЭФ.

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ТАСС / Алексей Даничев

Никита Осипов
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