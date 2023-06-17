На ПМЭФ подписали соглашений почти на четыре миллиарда рублей
Кобяков: На ПМЭФ заключили свыше 900 соглашений на сумму 3,8 триллиона рублей
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году было подписано свыше 900 соглашений на сумму 3,8 триллиона рублей. Об этом сообщил советник российского лидера и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.
"В рамках форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти в 4 триллиона рублей — 3 триллиона 860 миллиардов", — отметил он.
43 соглашения были заключены с иностранными компаниями, в том числе из Италии и Испании. Кобяков добавил, что говорит только о тех документах, которые не являются коммерческой тайной.
В беседе с журналистами на итоговом пресс-брифинге он уточнил, что многие представители недружественных государств приехали под вывесками не своих организаций.
Лайф напоминает, что Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Президент РФ Владимир Путин возглавил топ-10 самых обсуждаемых персон в контексте ПМЭФ.
ТАСС / Алексей Даничев