Названы самые обсуждаемые персоны ПМЭФ

Президент России Владимир Путин возглавил топ-10 самых обсуждаемых персон в русскоязычных соцмедиа в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по версии Brand Analytics. Результаты исследования приводит РИА "Новости".

"Рейтинг возглавил Владимир Путин. Как и в прошлом году, с большим отрывом президент России занял лидирующую позицию — более 34,7 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23", — говорится в сообщении.

Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин, он упоминался 5,7 тысячи раз. Третья строчка досталась цифровому двойнику Владимира Жириновского. Названная в его честь нейросеть упоминалась 5,2 тысячи раз. Четвёртое место у главы Сбербанка Германа Грефа (свыше пяти тысяч упоминаний), пятое — у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (4,6 тысячи). На шестой позиции оказалась единственная женщина в рейтинге — председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина (4,5 тысячи). Указывается, что она потеряла две позиции по сравнению с топом прошлого года.

На седьмой строчке расположился глава Минфина РФ Антон Силуанов, который упоминался 3,6 тысячи раз. Восьмая позиция досталась народному артисту России Григорию Лепсу (3,3 тысячи). Напомним, он вместе с певцом Николаем Басковым выступил на ПМЭФ и пообещал выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ. Девятое место занял помощник главы государства Максим Орешкин (2,7 тысячи упоминаний), а десятое — врио главы ДНР Денис Пушилин.

Также указывается, что за три дня ПМЭФ русскоязычные пользователи опубликовали свыше 276 тысяч сообщений с упоминанием событий на форуме. Эти материалы получили шесть миллионов реакций в соцмедиа (лайков, репостов и комментариев).