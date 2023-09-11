В Кремле раскрыли подробности визита Ким Чен Ына в Россию

Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдёт в ближайшие дни. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это будет полноформатный визит главы Северной Кореи в РФ.

"Это будет полноформатный визит — [будут] переговоры двух делегаций и после этого при необходимости лидеры продолжат своё общение уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи", — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.