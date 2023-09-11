Регион

Уведомления отключены

11 сентября, 16:34

В Кремле раскрыли подробности визита Ким Чен Ына в Россию

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят отношения России и КНДР в ближайшие дни

Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдёт в ближайшие дни. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это будет полноформатный визит главы Северной Кореи в РФ.

Дмитрий Песков рассказал о предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Это будет полноформатный визит — [будут] переговоры двух делегаций и после этого при необходимости лидеры продолжат своё общение уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи", — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, на встрече будут обсуждаться прежде всего двусторонние отношения. КНДР — это сосед России, и, как с любым соседом, РФ считает своим долгом налаживать добрые, взаимовыгодные отношения, подчеркнул Песков.

В Госдуме сделали неутешительный прогноз для США из-за визита Ким Чен Ына в Россию

В Госдуме сделали неутешительный прогноз для США из-за визита Ким Чен Ына в Россию

Напомним, сегодня в Кремле официально подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию. Владимир Путин сейчас находится во Владивостоке, где принимает участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Стоит напомнить, что Ким Чен Ын уже посещал этот российский город в 2019 году.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров