В Госдуме сделали неутешительный прогноз для США из-за визита Ким Чен Ына в Россию

Стратегия президента России Владимира Путина по сближению с глобальными Югом и Востоком, а также просчёты Соединённых Штатов приведут в скором времени к перестройке мирового порядка. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя предстоящий визит в РФ председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

"США думают, что если они живут за океаном, то другие страны не смогут до них дотянуться. Это очень наивное представление о мире. Именно в этом неактуальном, устаревшем представлении и кроется основная проблема Вашингтона", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, за последние годы мир необратимо изменился, стал взаимозависимым, глобальным. Вашингтон же тем временем думает, кого в очередной раз изолировать, но это уже невозможно. Так, на прошлой неделе страны G20 приняли декларацию по итогам саммита в Индии, и она стала, "по сути, пророссийским коммюнике", отметил Толмачёв. Парламентарий призвал не отступать от сближения с глобальным Югом и Востоком.

"Всë это подтверждает, что стратегическая ставка президента на сближение со странами глобального Юга и Востока работает... Совокупность наших рациональных действий и просчётов США приведёт к тому, что весь мировой порядок в ближайшие годы будет перестроен", — сказал он.

Толмачёв допустил, что в результате в обозримой перспективе государства Юга и Востока поддержат делами специальную военную операцию на Украине.

Сегодня Кремль официально сообщил о скором визите Ким Чен Ына в Россию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, северокорейский лидер прибудет в ближайшие дни.