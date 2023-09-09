Декларацию саммита G20 назвали ударом для Запада
FT: Декларация G20 — удар для Запада из-за отсутствия консенсуса по Украине
Декларация саммита G20 в Нью-Дели оказалась ударом для Запада из-за отсутствия консенсуса по поддержке Киева, который заметен по формулировкам в документе, посвящённым Украине. Об этом говорится в публикации британской газеты Financial Times.
"Заявление, выработанное во время многонедельных переговоров между дипломатами, оказалось ударом для Запада, который в течение этого года хотел убедить развивающиеся государства осудить Россию и поддержать Украину", — сказано в материале.
Издание также отмечает, что в декларации упоминается лишь "война на Украине" — формулировка, которую сторонники Незалежной, среди которых США и союзники по НАТО, раньше отвергали, так как считали, что обе стороны в равной степени причастны к конфликту.
ТАСС / EPA