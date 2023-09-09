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9 сентября, 17:41

Декларацию саммита G20 назвали ударом для Запада

FT: Декларация G20 — удар для Запада из-за отсутствия консенсуса по Украине

Декларация саммита G20 в Нью-Дели оказалась ударом для Запада из-за отсутствия консенсуса по поддержке Киева, который заметен по формулировкам в документе, посвящённым Украине. Об этом говорится в публикации британской газеты Financial Times.

"Заявление, выработанное во время многонедельных переговоров между дипломатами, оказалось ударом для Запада, который в течение этого года хотел убедить развивающиеся государства осудить Россию и поддержать Украину", — сказано в материале.

Издание также отмечает, что в декларации упоминается лишь "война на Украине" — формулировка, которую сторонники Незалежной, среди которых США и союзники по НАТО, раньше отвергали, так как считали, что обе стороны в равной степени причастны к конфликту.

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Как сообщал Лайф, 9 сентября о принятии итоговой декларации на саммите G20 сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В ходе встречи лидеры стран обратили внимание на страдания людей и другие негативные последствия конфликта в Незалежной. МИД Украины выразил недовольство декларацией.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Никита Осипов
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