Стало известно содержание итоговой декларации G20 по Украине
Лидеры G20 в итоговой декларации признали различие взглядов и оценок по Украине
Лидеры "Большой двадцатки" (G20) признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита сообщества, который проходит в Нью-Дели.
В документе указывается, что в ходе встречи лидеры стран G20 обратили внимание на страдания людей и другие негативные последствия конфликта в Незалежной в отношении продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста.
"Что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран, которые всё ещё восстанавливаются после пандемии CoViD-19 и экономического кризиса, который подорвал прогресс в достижении целей устойчивого развития", — говорится в декларации.
Напомним, саммит G20 стартовал в Индии сегодня, 9 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. В то же время Financial Times заявила, что итоговое заявление ещё не создано. В МИД РФ назвали подобные сообщения информационным мусором и призвали дождаться официальной публикации.
Twitter / narendramodi