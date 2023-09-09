Стало известно содержание итоговой декларации G20 по Украине

Лидеры "Большой двадцатки" (G20) признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита сообщества, который проходит в Нью-Дели.

В документе указывается, что в ходе встречи лидеры стран G20 обратили внимание на страдания людей и другие негативные последствия конфликта в Незалежной в отношении продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста.