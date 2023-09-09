Дипломаты стран – участниц "Большой двадцатки" (G20) на саммите в Нью-Дели выработали и согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Указывается, что тем самым дипломаты преодолели разногласия между Москвой и рядом западных стран, которые представляли угрозу для принятия лидерами G20 совместного документа по итогам встречи. Причём эти компромиссные формулировки схожи с теми, что были одобрены на прошлогоднем саммите на Бали. Теперь их должны утвердить лидеры стран "Большой двадцатки".