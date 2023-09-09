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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 08:40
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На саммите G20 выработали компромиссные формулировки по Украине, пишут СМИ

Bloomberg: Дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине

Дипломаты стран – участниц "Большой двадцатки" (G20) на саммите в Нью-Дели выработали и согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Указывается, что тем самым дипломаты преодолели разногласия между Москвой и рядом западных стран, которые представляли угрозу для принятия лидерами G20 совместного документа по итогам встречи. Причём эти компромиссные формулировки схожи с теми, что были одобрены на прошлогоднем саммите на Бали. Теперь их должны утвердить лидеры стран "Большой двадцатки".

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Как сообщал Лайф, саммит G20 стартовал в Индии сегодня, 9 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе саммита турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ для зерновой сделки.

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Getty Images / Dan Kitwood

Евгения Колесникова
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