Эрдоган призвал страны G20 выполнить требования России по зерновой сделке, пишут СМИ
Bloomberg: Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ для зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) выполнить некоторые требования России для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает Bloomberg.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить сделку, которая позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие", — говорится в публикации информационного агентства.
Уточняется, что Эрдоган пытается добиться этого на закрытых встречах с лидерами G20 на саммите в Нью-Дели. Кроме того, трое неназванных турецких чиновников сообщили, что Анкара просит содействия в страховании экспорта российского продовольствия и удобрений компанией Lloyd's of London, а также в подключении Москвы к системе международных платежей SWIFT.
Саммит G20 стартовал в Индии сегодня, 9 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лайф напоминает, что действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками. Вместе с тем Россия отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.
ТАСС / EPA / HOW HWEE YOUNG