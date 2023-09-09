Эрдоган призвал страны G20 выполнить требования России по зерновой сделке, пишут СМИ

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить сделку, которая позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие", — говорится в публикации информационного агентства.

Уточняется, что Эрдоган пытается добиться этого на закрытых встречах с лидерами G20 на саммите в Нью-Дели. Кроме того, трое неназванных турецких чиновников сообщили, что Анкара просит содействия в страховании экспорта российского продовольствия и удобрений компанией Lloyd's of London, а также в подключении Москвы к системе международных платежей SWIFT.