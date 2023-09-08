В ЕС признались, что ищут возможности для возвращения России в зерновую сделку

Европейские политики ищут способ восстановить зерновую сделку с участием России и сейчас активно прорабатывают этот вопрос с партнёрами. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"Конечно, мы работаем с нашими партнёрами, чтобы найти возможности для возвращения России в зерновую сделку", — сказал он.