В ЕС признались, что ищут возможности для возвращения России в зерновую сделку
Представитель ЕС Стано: Союз ищет пути возвращения России в зерновую сделку
Европейские политики ищут способ восстановить зерновую сделку с участием России и сейчас активно прорабатывают этот вопрос с партнёрами. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Конечно, мы работаем с нашими партнёрами, чтобы найти возможности для возвращения России в зерновую сделку", — сказал он.
Так Стано ответил на вопрос журналиста, который спросил его, намерен ли Евросоюз способствовать облегчению захода российских судов в европейские порты, а также смягчить и другие санкции, затрагивающие тему продовольствия и удобрений.
Лайф напоминает, что действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками. Вместе с тем Россия отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.
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