Генсек ООН предложил способ вернуть Россию в зерновую сделку
Эрдоган: ООН предложила механизм для возобновления зерновой сделки без SWIFT
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления зерновой сделки без прямого подключения к SWIFT. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время полёта из Сочи, где накануне состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Эрдоган подчеркнул, что у Москвы есть две просьбы. Первая связана со страховкой российских судов, используемых для перевозки грузов в европейские и другие порты. Из-за санкций этим перестали заниматься британские компании. Вторая просьба заключается в необходимости подключить Россельхозбанк к SWIFT. Российские банки не участвуют в системе из-за санкций.
"28 августа генеральный секретарь ООН Гутерриш в направленном им письме предложил механизм посредничества, который не будет прямым [подключением к] SWIFT, как хотят русские, а будет производным от трансакции через SWIFT", — приводит телеканал TRT Haber слова президента.
Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.
ТАСС / Сергей Бобылев