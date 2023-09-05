Генсек ООН предложил способ вернуть Россию в зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления зерновой сделки без прямого подключения к SWIFT. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время полёта из Сочи, где накануне состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул, что у Москвы есть две просьбы. Первая связана со страховкой российских судов, используемых для перевозки грузов в европейские и другие порты. Из-за санкций этим перестали заниматься британские компании. Вторая просьба заключается в необходимости подключить Россельхозбанк к SWIFT. Российские банки не участвуют в системе из-за санкций.