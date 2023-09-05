Песков: Сроки поставки 1 млн тонн зерна беднейшим странам пока не определены

Сроки, в которые РФ совместно с Турцией и Катаром может поставить один миллион тонн зерна беднейшим странам , пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но он напомнил о другой инициативе главы государства.

"Вместе с тем сейчас уже на практике реализуется та инициатива, которая была озвучена президентом на саммите Россия – Африка о поставках беднейшим государствам Африки. Это тоже наше российское бесплатное зерно", — отметил представитель Кремля.