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5 сентября, 09:24

Песков: Сроки поставки 1 млн тонн зерна беднейшим странам пока не определены

Сроки, в которые РФ совместно с Турцией и Катаром может поставить один миллион тонн зерна беднейшим странам, пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но он напомнил о другой инициативе главы государства.

"Вместе с тем сейчас уже на практике реализуется та инициатива, которая была озвучена президентом на саммите Россия – Африка о поставках беднейшим государствам Африки. Это тоже наше российское бесплатное зерно", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена. А президент РФ пообещал безвозмездно отправить в шесть стран Африки до 50 тысяч тонн зерна.

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Getty Images / STR

Александр Юнашев
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