"Это не замена": Путин рассказал об альтернативе зерновой сделке
Путин: Договорённости РФ, Турции и Катара по зерну не заменят зерновую сделку
Российская сторона рассматривает договорённости с Турцией и Катаром в качестве альтернативы зерновой сделке, но не замены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и Катаром как альтернативу сделке. Там есть же ещё Украина, у которой свои интересы. Это не замена сделки", — сказал российский лидер на пресс-конференции.
По словам президента, это можно расценивать как вклад России в решение продовольственной проблемы африканских стран.
Ранее в ходе этого же брифинга Путин напомнил, что Россию буквально вынудили выйти из Черноморской инициативы, поскольку западные страны блокировали и продолжают блокировать российскую часть сделки. Кроме того, Путин отметил, что Запад, мягко говоря, обманывал нас насчёт гуманитарных целей Черноморской инициативы, поскольку более 70% зерна поступили не в бедные африканские, а в обеспеченные страны, прежде всего в ЕС.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow