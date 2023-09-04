"Это не замена": Путин рассказал об альтернативе зерновой сделке

Российская сторона рассматривает договорённости с Турцией и Катаром в качестве альтернативы зерновой сделке, но не замены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и Катаром как альтернативу сделке. Там есть же ещё Украина, у которой свои интересы. Это не замена сделки", — сказал российский лидер на пресс-конференции.

По словам президента, это можно расценивать как вклад России в решение продовольственной проблемы африканских стран.