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4 сентября, 14:23

"Это не замена": Путин рассказал об альтернативе зерновой сделке

Путин: Договорённости РФ, Турции и Катара по зерну не заменят зерновую сделку

Российская сторона рассматривает договорённости с Турцией и Катаром в качестве альтернативы зерновой сделке, но не замены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и Катаром как альтернативу сделке. Там есть же ещё Украина, у которой свои интересы. Это не замена сделки", — сказал российский лидер на пресс-конференции.

По словам президента, это можно расценивать как вклад России в решение продовольственной проблемы африканских стран.

"Нас надули": Путин рассказал, как Запад не выполнил свои обещания по зерновой сделке

"Нас надули": Путин рассказал, как Запад не выполнил свои обещания по зерновой сделке

Ранее в ходе этого же брифинга Путин напомнил, что Россию буквально вынудили выйти из Черноморской инициативы, поскольку западные страны блокировали и продолжают блокировать российскую часть сделки. Кроме того, Путин отметил, что Запад, мягко говоря, обманывал нас насчёт гуманитарных целей Черноморской инициативы, поскольку более 70% зерна поступили не в бедные африканские, а в обеспеченные страны, прежде всего в ЕС.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Наталья Исакова
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