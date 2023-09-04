"Нас надули": Путин рассказал, как Запад не выполнил свои обещания по зерновой сделке
Путин: Запад надул Россию, когда не выполнил ни одно обещание по зерновой сделке
Россия изначально согласилась на участие в зерновой сделке в том числе и потому, что согласовала с Турцией и ООН ряд обязательств в своих интересах. Но никаких условий выполнено не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
"Нас попросили продлить — мы продлили, но опять никто ничего не сделал. В третий раз нас попросили продлить с обещанием исполнить обещания. И как водится, наши западные партнёры нас надули", — сказал Путин.
Напомним, РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний других сторон документа. Сегодня по итогам встречи с Эрдоганом Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.
LIFE / Павел Баранов