"Нас надули": Путин рассказал, как Запад не выполнил свои обещания по зерновой сделке

Россия изначально согласилась на участие в зерновой сделке в том числе и потому, что согласовала с Турцией и ООН ряд обязательств в своих интересах. Но никаких условий выполнено не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.