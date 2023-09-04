Путин: Запад обманывал Россию о гуманитарных целях зерновой сделки

Запад обманывал РФ, когда говорил о гуманитарных целях зерновой сделки. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября.

Путин — об обмане Запада о гуманитарных целях зерновой сделки. Видео © LIFE

Глава государства подчеркнул, что Москву вынудили прекратить зерновую сделку, ведь Запад продолжает блокировать её российскую часть. Эти страны отказываются пускать продукцию РФ и снимать санкции, подчеркнул Путин. И пока Москва обеспечивала гарантии безопасности для судоходства, Киев использовал гуманитарные коридоры для террористических атак, напомнил президент. Кроме того, большая часть зерна поступила не в африканские, а в обеспеченные страны.