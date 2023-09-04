Путин: Запад обманывал Россию о гуманитарных целях зерновой сделки
Запад обманывал РФ, когда говорил о гуманитарных целях зерновой сделки. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября.
Путин — об обмане Запада о гуманитарных целях зерновой сделки. Видео © LIFE
Глава государства подчеркнул, что Москву вынудили прекратить зерновую сделку, ведь Запад продолжает блокировать её российскую часть. Эти страны отказываются пускать продукцию РФ и снимать санкции, подчеркнул Путин. И пока Москва обеспечивала гарантии безопасности для судоходства, Киев использовал гуманитарные коридоры для террористических атак, напомнил президент. Кроме того, большая часть зерна поступила не в африканские, а в обеспеченные страны.
"Это не может быть терпимым дальше. Запад, мягко говоря, обманывал нас насчёт гуманитарных целей Черноморской инициативы... Из 32,8 млн тонн грузов из Украины более 70% поступили в обеспеченные страны, прежде всего в ЕС. Тогда как на долю нуждающихся в продовольствии пришлось лишь 3%!" — заявил Путин на пресс-конференции.
Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний других сторон документа. Кроме того, в МИД РФ рассказали об альтернативе зерновой сделке. А генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с "конкретными предложениями" по возобновлению Черноморской инициативы.
Сегодня, 4 сентября, прошли переговоры президентов в санатории "Русь", они длились около трёх часов. Владимир Путин встретил турецкого коллегу на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений РФ и Турции, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи.
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