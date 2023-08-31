Гутерриш направил Лаврову предложения по зерновой сделке с учётом озабоченностей России
Гутерриш заявил, что направил Лаврову конкретные предложения по зерновой сделке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с "конкретными предложениями" по возобновлению зерновой сделки. По словам дипломата, "будет крайне важно восстановить её".
"Мы считаем, что черноморская инициатива внесла важный вклад в то, чтобы продовольственные рынки стали более адекватными задачам обеспечения продовольственной безопасности, привела к снижению цен, создала условия для выхода продукции на рынки развивающихся стран", — сказал дипломат.
Генсек ООН считает, что направленные предложения могут стать основой для возобновления договорённостей, однако они должны быть устойчивыми и работать на благо всех участников. В частности, они учитывают озабоченности России и позволят "обеспечить более эффективный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам".
В целом, считает Гутерриш, если над этой темой "работать серьёзно", то получится добиться соответствующего решения и для Украины, и для России, и для всего мира, многие страны которого, утверждает он, "сталкиваются с серьёзными сложностями при обеспечении продовольственной безопасности".
Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части договорённостей, Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся для её исполнения черноморском коридоре. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделка приостановлена, но не отменена и Россия готова вернуться к ней при выполнении другими сторонами своих обещаний. Как сообщили в МИД, Турция предлагает альтернативу Черноморской инициативе: Москва поставит Анкаре один миллион тонн зерна, который будет переработан и отправлен в нуждающиеся страны.
ТАСС / Сергей Бобылев