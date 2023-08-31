Гутерриш направил Лаврову предложения по зерновой сделке с учётом озабоченностей России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с "конкретными предложениями" по возобновлению зерновой сделки. По словам дипломата, "будет крайне важно восстановить её".

"Мы считаем, что черноморская инициатива внесла важный вклад в то, чтобы продовольственные рынки стали более адекватными задачам обеспечения продовольственной безопасности, привела к снижению цен, создала условия для выхода продукции на рынки развивающихся стран", — сказал дипломат.

Генсек ООН считает, что направленные предложения могут стать основой для возобновления договорённостей, однако они должны быть устойчивыми и работать на благо всех участников. В частности, они учитывают озабоченности России и позволят "обеспечить более эффективный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам".