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31 августа, 15:57

Лавров напомнил турецкому коллеге щедрое обещание Путина

Лавров: Путин гарантировал компенсацию поставок украинского зерна бедным странам

Россия обещает компенсировать тот объём украинского зерна, который отправлялся в беднейшие страны в рамках зерновой сделки. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, ссылаясь на президента РФ Владимира Путина, после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Президент Путин гарантировал, что та часть украинского зерна, которая за время функционирования Черноморской инициативы направилась в нуждающиеся страны, а это меньше 3% от общего объёма вывезенного украинского продукта, мы эту часть полностью компенсируем", — отметил Лавров.

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Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена и РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний другими участниками. В МИД РФ рассказали об альтернативе зерновой сделке: это предложение Путина о поставке Турции одного миллиона тонн зерна, которое Анкара переработает и отправит в нуждающиеся страны.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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