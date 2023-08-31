Лавров напомнил турецкому коллеге щедрое обещание Путина

Россия обещает компенсировать тот объём украинского зерна, который отправлялся в беднейшие страны в рамках зерновой сделки. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, ссылаясь на президента РФ Владимира Путина, после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Президент Путин гарантировал, что та часть украинского зерна, которая за время функционирования Черноморской инициативы направилась в нуждающиеся страны, а это меньше 3% от общего объёма вывезенного украинского продукта, мы эту часть полностью компенсируем", — отметил Лавров.