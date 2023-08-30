В МИД РФ рассказали об альтернативе зерновой сделке

В Москве считают оптимальной рабочей альтернативой зерновой сделке предложение президента РФ Владимира Путина о поставке Турции одного миллиона тонн зерна, которое Анкара должна будет переработать и отправить в нуждающиеся страны. Об этом говорится в заявлении МИД России в преддверии переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны", — говорится в сообщении министерства.