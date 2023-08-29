Эрдоган и Путин могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров, которые должны пройти в сентябре, могут обсудить новую формулу для зерновой сделки. Об этом пишет газета Hürriyet, ссылаясь на источники.

По информации издания, эту формулу постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан, который недавно посетил Украину и встретился с руководством Незалежной. В ближайшее время министр иностранных дел республики должен будет прибыть на переговоры в Москву. В Киеве Фидан выслушал позиции украинских властей, которые, как пишет газета, "не хотят возвращаться в прежнюю сделку, но не против новых договорённостей".