Эрдоган и Путин могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ
Hürriyet: Эрдоган и Путин могут обсудить новую формулу зерновой сделки
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров, которые должны пройти в сентябре, могут обсудить новую формулу для зерновой сделки. Об этом пишет газета Hürriyet, ссылаясь на источники.
По информации издания, эту формулу постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан, который недавно посетил Украину и встретился с руководством Незалежной. В ближайшее время министр иностранных дел республики должен будет прибыть на переговоры в Москву. В Киеве Фидан выслушал позиции украинских властей, которые, как пишет газета, "не хотят возвращаться в прежнюю сделку, но не против новых договорённостей".
В Москве глава МИД Турции намерен выслушать позиции российских чиновников по этой теме. После этого Анкара обсудит варианты с ООН и выработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным".
Вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отмечали, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Появлялась информация, что Путин и Эрдоган, возможно, встретятся 4 сентября в Сочи. Позже стало известно, что президент Турции может посетить Россию 8 сентября.
Лайф также напоминает, что РФ вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули: сделка приостановлена, а не отменена — РФ готова вернуться к её исполнению при полном выполнении обещаний других сторон документа.
ТАСС / Александр Демьянчук