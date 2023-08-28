Кремль подтверждает скорую встречу Путина и Эрдогана, но без деталей
Песков подтвердил скорую встречу президентов Путина и Эрдогана
Встреча президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана действительно скоро состоится. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слухи, что переговоры якобы пройдут в России в начале сентября. Он добавил, что других деталей пока привести не может.
"Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим", — сказал он на брифинге в понедельник, 28 августа.
Он добавил, что между сторонами есть договорённости относительно обнародования даты и места встречи двух лидеров и Кремль намерен их придерживаться.
Напомним, вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Появлялась информация, что переговоры президентов могут состояться уже 31 августа. Также говорилось, что Путин и Эрдоган, возможно, встретятся 4 сентября в Сочи.