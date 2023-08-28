Кремль подтверждает скорую встречу Путина и Эрдогана, но без деталей

Встреча президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана действительно скоро состоится. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слухи, что переговоры якобы пройдут в России в начале сентября. Он добавил, что других деталей пока привести не может.

"Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим", — сказал он на брифинге в понедельник, 28 августа.